Violadores sexuales abusan de sus víctimas con plena conciencia

Los abusadores sexuales son plenamente conscientes de sus actos porque calculan y planifican la violación y, por lo general, lo hacen de manera repetida contra sus víctimas, advirtió el médico psiquiatra Carlos Bromley.

PSIQUIATRA MANIFIESTA QUE DETRÁS DE UN VIOLADOR HAY EL DESEO DE PODER DE UN MACHISMO PSICOPÁTICO

Al referirse al reciente caso de la niña de 3 años secuestrada y abusada sexualmente por un sujeto en la ciudad de Chiclayo, el especialista explicó que una violación no sería producto de la búsqueda de satisfacción sexual del violador sino del deseo de poder y sometimiento de la víctima, sobre todo si son personas vulnerables.

“Para que haya violación, tiene que haber una personalidad psicopática que no tenga respeto ni consideración hacia los demás. Son personas en pleno uso de su consciencia, responsables de sus actos y lo hacen de manera elaborada, calculada y repetitiva”, expresó.

Tras conocerse el caso de Chiclayo, que ha causado consternación y repudio en la población, el Gobierno se encuentra elaborando un proyecto de ley para aplicar la castración química a los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres como una medida para endurecer las penas por este delito.

Leer también [La macabra desaparición de los niños Beaumont]

¿Qué es la castración química?

El psiquiatra indicó que la castración química es un procedimiento médico que consiste en administrar antiandrógenos a la persona para reducir la testosterona en su organismo y, en consecuencia, disminuir su apetencia y actividad sexual.

Sin embargo, Bromley explicó que el abuso sexual que comete el victimario va más allá de la exacerbación o satisfacción sexual y que en realidad lo que busca es el deseo de poder y sometimiento de la víctima, es decir hay un trasfondo machista psicopático.

“Lo que pasa por la cabeza de un violador es la idea de que ese menor es un objeto de poder y, como ellos necesitan satisfacer esa necesidad de poder, actúan violando a la niña o niño. No es tanto por la apetencia sexual sino por el ejercicio del poder patológico o el machismo psicopático contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres en general”, precisó.

Bromley dijo que cuando un individuo presenta una marcada ideología machista y a esto se suma una psicopatología y una falta de respeto a la vida humana, se estaría frente a un potencial violador. “No es un enfermo mental sino producto de ese equivocado esquema mental que lo lleva a querer dominar a los grupos más vulnerables a través del abuso sexual”.

Leer también [Creador de «Roja Directa» fue sancionado por justicia española]

Generalmente, agregó, los casos de violación sexual a menores se presentan en el entorno familiar donde los abusadores a veces resulta ser el tío, primo, vecino o alguna persona cercana al niño o niña; lamentablemente, añadió, la gran mayoría de los casos no son denunciados por prejuicios o temor de los padres.

Con respecto a la castración química, el galeno refirió que este tema merece un análisis mucho más profundo porque la experiencia de otros países señala que los resultados aún no son concluyentes debido a que no se ha realizado un seguimiento constante a los violadores en el tiempo para observar si realmente este procedimiento evita la reincidencia en el abuso sexual a menores.

Además, esta intervención médica hormonal reversible no impide que el abusador pueda utilizar otros recursos para someter a su víctima sin necesidad de obtener una satisfacción sexual porque en realidad lo que busca es ejercer el poder con las poblaciones vulnerables, subrayó.

Por otro lado, el experto fue enfático al decir que ningún tratamiento psiquiátrico es efectivo para los violadores porque no es un problema de salud mental sino de ideología y de personalidad psicopática.

“Este no es un problema de salud mental porque no es una perversión sexual sino es un problema de ideología y de personalidad psicopática. El tratamiento psiquiátrico específico no da resultados. Es como pretender tratar el racismo o el nazismo con procedimientos médicos y no es posible porque son temas ideológicos que se convierten en culturales”, detalló.

Para lograr erradicar estos pensamientos o ideologías erróneas, señaló es importante construir relaciones igualitarias entre hombres y mujeres desde el hogar y la escuela donde se les inculque a los niños valores, principios y sobre todo el respeto por el prójimo con el objetivo de construir una sociedad libre de violencia.

Proyecto de ley

El presidente Pedro Castillo dijo esperar el respaldo del Congreso al proyecto de ley que prepara el Gobierno para aplicar la castración química contra violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.

“Esta propuesta será formalizada en los próximos días, esperamos el respaldo del Congreso y que no le de la espalda a un clamor popular. Como Gobierno tenemos la responsabilidad de proteger y defender la vida de los peruanos que está por encima de cualquier interés o cálculo político”, afirmó el jefe del Estado.

De esta forma, subrayó, se están haciendo los esfuerzos para ejecutar políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia, en forma transversal, en contra de abuso sexual infantil, y para tener mano dura y medidas más severas contra depravados y degenerados que destruyen la vida de niños y jóvenes.