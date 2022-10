Will Smith regresa con camino “Hacia la libertad”

Tiempo después del incidente en los Oscar, el actor regresa con ‘Hacia la Libertad’, en la que da vida a un esclavo que intenta escapar de sus amos en los campos de Louisiana.

MIENTRAS ESTO SUCEDE, SU ESPOSA SACARÁ UN LIBRO DONDE ASEGURA HABER ESTADO PRESIONADA PARA CASARSE

“Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo“. Aquella hermosa e inspiradora frase que decía el personaje de Will Smith a su hijo en la película En busca de la felicidad parece resonar con más fuerza que nunca ahora. El actor protagonizó uno de los momentos más bochornosos en la pasada edición de los Oscar y muchos pensaron que ese sería el final de la carrera de Will Smith, ganando el Oscar por su interpretación en El método Williams pero convirtiéndose en un repudiado de Hollywood por su desgraciado incidente.

Sin embargo, el actor parece haber logrado recuperarse del bache, y lo ha hecho con aquello que le había dado el éxito anteriormente: una buena película. Alejado del ruido y los focos, Will Smith se puso de nuevo manos a la obra y, en colaboración con el director Antoine Fuqua, ha hecho una película que le vuelva a poner de nuevo en el mapa, Hacia la Libertad. Una película con la que seguramente espere refrendar el respeto que obtuvo con su interpretación como Richard Williams y que perdió inmediatamente después cuando le propinó un guantazo a Chris Rock en pleno escenario

“Hacia la Libertad” es la nueva película de Smith y ya está empezando a cosechar grandes críticas en sus primeros pases. La gente de la industria que ya la ha podido ver en algún pase privado la ha calificado como una historia de adversidad y resiliencia y recalcado lo importante que es para la comunidad afroamericana. Porque “Hacia la Libertad” será una película que cuente la huida de un esclavo en los campos de Louisina, interpretado por el propio Smith.

Finalmente ha decidido estrenarla el 2 diciembre en cines y el 9 de diciembre en Apple TV+. Esta fecha es una declaración de intenciones: “Vamos a por el Óscar”, y eso va a enfadar mucho a Hollywood, que aún no ha perdonado a Will Smith. Se va a hablar más del bofetón que de la película, y tanto si es nominada como si, valiéndolo, no la nominan, todos van a ser criticados.

Técnicamente, aunque ha sido desterrado de la academa de Hollywood durante 10 años, Will Smith puede ser nominado al Óscar. Pero nadie apuesta por volver a ver al actor recogiendo su segunda estatuilla, después de lo que pasó un año antes. Desde luego, una auténtica situación Lose-Lose, tanto para Apple como para los miembros de la película

Por otro lado, Jada Pinkett planea publicar un libro sobre su matrimonio con Will Smith, que saldrá en el 2023. Luego de la bofetada que sucedió en los premios Oscar, parece que la actriz está dispuesta a contar más detalles de su vida y el “complicado romance” que vive con Smith.

El matrimonio siempre ha dado de qué hablar, pues en diversas ocasiones ambos actores han mencionado que su relación es poco convencional. Por un lado, siempre surgieron diversos rumores de infidelidades dentro de la relación, pues en el año 2020 la misma actriz admitió que fue le fue infiel a Smith.

A pesar de la polémica, ambos decidieron seguir con el matrimonio. No obstante, luego del incidente que tuvo Will Smith en los premios Oscar, la relación con Jada Pinkett parece haberse complicado aún más.

En el evento Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock, por una supuesta broma a Jada Pinkett. En su momento muchas especulaciones surgieron, aunque la pareja se veía junta en los diversos eventos posteriores.

Sin embargo, en los últimos días se reveló que Jada Pinkett está preparada para abrir su corazón, en un libro de memorias. Aún no hay un título establecido, pero según la información revelada, en la obra se explicará el “complicado matrimonio” con Will Smith.

Lo impactante de esta obra, es que aparentemente la actriz reveló que nunca quiso casarse e incluso, lloró camino al altar.

“Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, fue lo que al parecer expresó Jada Pinkett acerca de su boda, que se realizó el 31 de diciembre de 1997. Como se recuerda, en ese año la actriz ya estaba esperando a su hijo, Jaden Smith