Ximena Galiano defiende a Joshua Ivanoff tras críticas por trabajar de mesero en Madrid

La creadora de contenido, Ximena Galiano, decidió pronunciarse tras la ola de critica que viene recibiendo exchico reality tras ser expuesto en su nuevo trabajo en el extranjero.

Para los compatriotas que los siguen, verlos desempeñar trabajos muy distintos a los que tenían en su país de origen puede resultar sorprendente e incluso chocante. Esta transición, aunque común, pone en evidencia las dificultades y adaptaciones que enfrentan al buscar nuevas oportunidades en el extranjero.

Tal fue el caso de Joshua Ivanoff, exintegrante de ‘Combate’, quien hace un tiempo decidió iniciar una nueva vida en Europa. Unas seguidoras lo vieron trabajando como mesero en un restaurante, lo que causó diversos comentarios en redes sociales.

A raíz de este video, Ximena Galiano, creadora de contenido, decidió pronunciarse. La también actriz habló desde su experiencia, pues hace un tiempo ella también decidió salir del Perú en busca de nuevas oportunidades y ha tenido la misma experiencia de empezar desde cero.

“Realmente, las personas que migran, como yo migré alguna vez, entendemos lo que es empezar de cero. Cuando hay un propósito o una prioridad más grande, uno hace lo que tiene que hacer porque se tiene que hacer y cualquier trabajo es digno”, mencionó.

“Me sentí identificada, porque cuando yo viví en Estados Unidos para estudiar, yo trabajé cuidando arte en el museo de la Universidad. Mi caso era distinto porque por mi visa no podía trabajar en algo distinto que no sea la universidad. No podía ser mesera fuera, pero si hubiera podido lo hubiera hecho porque el que migra y se despoja de sus privilegios en su ciudad es consciente del sacrificio que es empezar de cero y empezar con menos contactos, es una lucha más grande y en mi caso, mis respetos hacia él”, finalizó.