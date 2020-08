Xoana González se burla de frase de Patty Wong

Luego de que el exesposo de la empresaria presentara unos audios donde deja mal parada a Patty Wong, la modelo argentina Xoana González decidió tomarse a la broma una de las frases que se le escucha decir durante la discusión a la empresaria.

“Qué culpa tengo si todos me quieren comer”, fue la frase que se le escucha decir a Patty Wong durante una discusión con su exesposo. Dichos audios fueron presentados en el programa de Magaly.

La polémica modelo no dudó en confesar que le hubiera encantado ser la autora de esas palabras.

“Ayer vi en el programa de Magaly, una mujer más tóxica que yo. ‘Qué culpa tengo si todos me quieren comer, me los tendré que comer a todos’ by Patty Wong. Majestuoso, por qué no se me ocurrió a mí aparte”, expresó Xoana en su cuenta de instagram.