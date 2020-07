Yolanda Andrade reta a Cristian Castro

Yolanda Andrade no da marcha atrás y reafirma que Cristian Castro ahorcó y pateó a su madre, Verónica Castro. Ello se produjo luego que el cantante negara las acusaciones de la conductora de televisión, y afirmara que la más indicada para negar estas declaraciones sería su madre. Sin embargo, Yolanda señala que tiene como probar la denuncia que ha realizado públicamente.

Ella dijo que confirmó la golpiza que recibió Verónica por parte de su hijo, pues la primera en revelar este lamentable episodio fue la exesposa del cantante, Valeria Liberman quien habló por primera vez de la golpiza, en la corte, cuando se divorció de Cristian.

“En las declaraciones que se dieron en su juicio de divorcio, también está que Cristian pateó a su entonces esposa Valeria Liberman, aunque eso a mí no me consta. Lo que a mí sí me consta es que él le pegó a Vero”, expresó en una entrevista para “Tv y notas”.

La conductora mexicana dijo que el día en el que ocurrió la golpiza recibió una llamada de Verónica en donde le pedía que vaya a buscarla porque su hijo la había agredido, por lo que Yolanda fue a ayudarla para llevarla al hospital, sin embargo cuando llegaron al nosocomio la actriz cambió su versión.

Yolanda agregó que tiene como prueba el testimonio del doctor que atendió a Verónica, además que podría solicitar los documentos del hospital donde se realizó la cirugía la madre del cantante.

“Si yo estoy diciendo una mentira o estoy levantando un falso, que me demande Cristian, y vamos al hospital, vamos con el doctor y se lo compruebo. Me parece muy cobarde que dijera que no era cierto y que yo me quiero hacer famosa” finalizó.