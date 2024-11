Agustín Lozano desafía el pedido de prisión preventiva de Fiscalía

Este miércoles se evaluará la solicitud de detención por 36 meses contra el presidente de la FPF.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), mostró calma ante el reciente pedido de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco del caso ‘Los Galácticos’.

En una entrevista en Radioprogramas, el también exalcalde de Chogoyape dejó en claro que no teme regresar a prisión. Por el contrario, considera que este proceso representa una ‘bonita oportunidad’ para demostrar el trabajo que ha desarrollado a favor del fútbol peruano.

“Con el favor de Dios, nunca en mi vida he andado preocupado. Siempre he mantenido la tranquilidad. Siempre he estado con la mayor tranquilidad junto a mi familia, porque nos hemos manejado por el camino correcto de la vida, y profesionalmente haciendo las cosas de manera responsable y muy profesional”, afirmó el dirigente

Cuando se le preguntó sobre el riesgo de ser encarcelado, Agustín Lozano fue tajante: ‘No, no tengo temor de volver a prisión. Para nada, en absoluto. Al contrario, creo que es una bonita oportunidad para demostrar de qué manera y cuánto se ha trabajado a favor del fútbol peruano, y que, naturalmente, las cosas a veces no resultan tan agradables para la opinión pública’.

Vale recordar que el Ministerio Público está investigando a Agustín Lozano y a otros involucrados en el caso ‘Los Galácticos’, en el que se les vincula con presuntos actos de corrupción en el fútbol peruano, con más de 20 hechos criminales en juego.

Este miércoles 20 de noviembre, a partir de las 3:30 de la tarde, el Poder Judicial decidirá si aprueba o no el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía contra el dirigente de la FPF.