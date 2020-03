Bala perdida mata a niña de dos años en los brazos de su madre

La muerte de menores de edad no tiene cuándo acabar. La violencia de otro hombre terminó con la vida de una indefensa niña que no tenía nada que ver en la vida de este infeliz. Su madre, vivió el terrible dolor de verla morir en sus brazos mientras no las atendían en un centro clínico.

ACOSADOR DESATÓ TIROTEO AL NO SER ATENDIDO POR LA MUJER QUE PRETENDÍA EN UN A.H DE CHORRILLOS

Estaba por cumplir tres añitos en abril, pero una bala perdida acabó con sus sueños. El tiroteo fue producido en el asentamiento humano San Juan de La Libertad, Chorrillos, presuntamente por Gustavo Avendaño Fajardo, quien acosaba constantemente a una madre de la zona.

Inicialmente, el acusado había acudido a la vivienda, arrojó una piedra hacia una de las ventanas y luego se fue del lugar. No contento con eso, volvió al inmueble en su auto para empezar el mortal tiroteo que acabaría con la niñita de dos años.

Según el padrino de la víctima, la menor estaba por ir a una veterinaria en la madrugada junto a su madre para ver a su mascota recién operada. “No estuve presente en el acto, pero me comunicaron. Ella fue a ver una mascota que habían operado”, detalló. En la escena también se encontraban algunos vecinos.

Fueron cinco disparos los que se escucharon en el vecindario. La pequeña estaba en los brazos de su madre cuando una de las balas le impactó en la frente, provocándole un intenso sangrado. Otro de los proyectiles terminó en la pierna de uno de los residentes.

Luego de avisar a la policía sobre lo sucedido, acudieron para auxiliar a la menor aún con vida y la trasladaron en una de sus unidades a un policlínico. “Mi hija se desangró dos horas y media ahí y ni un hospital quiso atenderla”, reclamó la madre en medio de profundas lágrimas.

La Depincri de Chorrillos se encuentra investigando este lamentable hecho. En la escena del crimen encontraron los casquillos de bala que dejó el pistolero al fugar de la balacera. Su captura estaría próxima a efectuarse.

No atendieron denuncias

Yessenia Ovalle, expareja del presunto autor del tiroteo, fue a denunciar a Gustavo en varias oportunidades, pero no atendieron su caso. “He ido a la comisaria tres veces a denunciar a esta persona. La primera vez me aceptaron la denuncia, la segunda vez no me aceptaron… he ido a la gobernación y tampoco me han aceptado la denuncia”, reveló.

Sin embargo, el mayor Felipe Rodríguez, comisario de Mateo Pumacahua, expresó que “la señora en ningún momento ha presentado ninguna denuncia por violencia familiar, no tiene tampoco por medidas de protección. Desmiento categóricamente, es mentira”.

Además de desmentir y negar la versión expresada por la expareja del acusado, el efectivo recalcó que Aveñado Fajardo presenta cinco denuncias por diversos motivos. Entre ellas ninguna figura por acoso o violencia.

“Lo único que puedo decir es que he sido atacada. No soy responsable de lo que ha pasado, me siento solidarizada con la mamá. Esto escapa de mis manos. Yo no puedo hacer nada”, lamentó Ovalle sobre la muerte de la menor de dos años. (Romario Porras V.)