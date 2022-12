La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que “da la impresión” que las violentas protestas registradas en el país en los últimos días fueron organizadas por quienes formaron parte del Gobierno del ahora exjefe de Estado, Pedro Castillo.

PRESIDENTA DINA BOLUARTE CONSIDERÓ QUE EL ANTERIOR GOBIERNO ORGANIZÓ TODA LA VIOLENCIA CON OSCUROS INTERESES

“Da la impresión, porque no es casualidad que se haya gestado el golpe de Estado ese 7 de diciembre y el día 8, casi como pop corn, empezaran a reventar a nivel nacional esta situación violentista, porque nadie en su sano juicio, aquellos peruanos que quieren el cambio en sus comunidades, en sus pueblos, van a querer incendiar aeropuertos”, declaró en Exitosa.

En esa línea, la mandataria consideró que, detrás de los desmanes registrados, hay un intento de deshacerse de las investigaciones que están realizando el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.

“¿Cuál es la pretensión de incendiar Poder Judicial y dentro hay expedientes que están en procesos de investigación sobre distintos temas? […] Hay un interés detrás de querer tapar, de querer quemar, aquellas investigaciones que se vienen haciendo desde el Poder Judicial y la Fiscalía ¿Por qué querer quemar comisarías?”, precisó Boluarte Zegarra.

La jefa de Estado señaló que los grupos violentistas no pueden llevar al país al caos. Por ello, hizo un llamado a la calma y manifestó su voluntad de trabajar en favor de la población.

“Estos grupos violentistas, no todos, son la mínima expresión, no pueden llevar al caos, al anarquismo al Perú. Por eso yo desde acá, desde Exitosa, a nivel nacional llamo a la calma, llamo a la paz. Dina Boluarte no ha hecho nada en contra de las hermanas y hermanos que con justa razón reclaman aquellas cosas que no han sido atendidas, pero también quiero decirles, desde este lado, lo único que tengo en mis manos es querer trabajar con ellos“, expresó.

De igual manera, la presidenta Boluarte se dirigió a los políticos de izquierda, a quienes señaló de estar “incendiando la pradera”, y les cuestionó los motivos de su “revanchismo político” contra ella.

“A aquellos que están incendiando la pradera, aquellos políticos, les digo a ellos ¿por qué tanto revanchismo político con Dina Boluarte? cuando hasta hace poco conversábamos muy fraternalmente, y me refiero a los compañeros de izquierda ¿Por qué tanta revancha política hacia una mujer?”, manifestó en Exitosa.