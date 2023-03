Ex cuñada suelta su artillería contra Paolo y Jossmery

El escándalo protagonizado por Paolo Hurtado y Jossmery Toledo sigue dando de qué hablar. Mientras los protagonistas han decidido guardar silencio, quien no se ha callado nada ha sido la esposa del futbolista y su hermana. La hermana de Rosa Fuentes no se ha limitado en insultos y recientemente compartió una reflexión que sería dedicada a la ex tombita.

HERMANA DE ROSA FUENTES LES DICE: VALORA A TU MUJER, TU AMANTE CONOCE TU DINERO, TUS LUJOS

A través de sus historias de Instagram, Kiara Fuentes, volvió a arremeter contra los infieles Paolo y Jossmery, quienes fueron descubiertos por los ‘urracos’ de Magaly Medina dándose un beso en Cuzco, ciudad donde se habrían encontrado en varias ocasiones. La joven compartió una reflexión cuyo título es ‘Valora a tu esposa’ en clara alusión a Paolo.

“(…) Tu mujer conoce tus defectos, tus errores, tus gritos y así está contigo. Tu amante conoce tu dinero, tus lujos, los espacios de felicidad y tu sonrisa, por eso está contigo”, dice el texto evidentemente dirigido para Jossmery Toledo.

Pese a los graves señalamientos que indicar que Jossmery se metió en un matrimonio, la ex policía ha preferido guardar silencio y no defenderse.

Mientras que la esposa del futbolista publicó toda una catarsis en sus redes sociales asegurando que sería la última vez que hablaría del tema. Actualmente se encuentra en Miami disfrutando de un viaje con sus hijos. Recordemos que Rosa Diwnres tildó de “[email protected] y “desleal” al padre de sus hijos.

Por su parte, el deportista ha guardado silencio y enfrentaría una sanción económica por parte de su club Cienciano, se dice que le descontarían la mitad de su sueldo por afectar la imagen del club.