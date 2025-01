Hoy juramenta Maduro como presidente

PRESIDENTE DE LA ONG UNIÓN VENEZOLANA EN PERÚ ASEGURA QUE PODRÁ SER DERROCADO POR DAR UN GOLPE DE ESTADO

Nicolás Maduro podrá ser derrocado como líder del régimen venezolano si hoy decide perpetuarse en el poder de forma fraudulenta, aseveró Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión venezolana en Perú.

Maduro no reconoce haber perdido las elecciones del 2024 contra Edmundo González Urrutia, a pesar de que la oposición presentó diversas pruebas del fraude.

“Hay mucha gente que ha decidido (llamarlo) autoritario, autócrata, abusivo y no se han atrevido nunca a llamarlo dictador. Mañana (hoy), si Maduro, que no ha sido electo, que no ha sido elegido por el pueblo venezolano como presidente para el próximo periodo, se juramenta, se coloca la banda presidencial, estaríamos frente a un golpe de Estado y él sería un dictador y a los dictadores se les derroca en el marco de lo que establece la propia Constitución venezolana”, dijo en diálogo con Infobae Perú.

Pérez afirma sentirse confiado de que Edmundo González asumirá como presidente y que con “el pueblo en las calles, la reserva moral que aún queda en el seno de la Fuerza Armada venezolana, se va a tener que manifestar y obviamente impedir que este golpe de Estado que está fraguando”.