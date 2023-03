Janet se quedó con las ganas de responderle a María Pia

La popular “Rulitos”, Janet Barboza anunció en sus redes sociales que en el programa responderían a las acusaciones de María Pia Copello de no jugar limpio y robarse a su invitado. Esto no se llegó a dar, ya que la producción de GV se lo habría prohibido.

CONDUCTORES DE “AMÉRICA HOY” NO ACLARARON POR QUE LE “ROBARON” LA PRIMICIA CON RAFAEL CARDOZO

A través de su cuenta de Instagram, Janet señaló que estaban en conversaciones con Rafael Cardozo desde que regresó de Qatar.

“Venimos negociando con Rafael Cardozo desde que regresó de Qatar… aclaremos el asunto, nosotros no vamos a pelear como las vecinas”, escribió la popular ‘Rulitos’ mediante sus historias de Instagram.

Durante el programa en vivo, Janet aseguró que era el momento de dar sus declaraciones y defender, sin embargo sus compañeros no quisieron responder directamente e iniciaron un juego de indirectas. Todos señalaron que a diferencias de otros programas, ellos si se llevaban bien.

“Juntos como hermanos, miembros de una iglesia”. De esta manera, ironizaron la queja de la conductora de ‘Mande Quien Mande’.

“Unidos, estamos en las buenas y malas. Unidos, jamás serán vencidos… Acá todo es broma, todo alegría, acá sí nos llevamos bien”, fueron los cánticos y las palabras de Ethel y todos los miembros del equipo.

Recordemos que María Pía se molestó porque Rafael Cardozo no asistió a su programa para ir al de Ethel, acusando a la producción de “América hoy” de quitarle a su invitado.

“Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto, si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Lo que haga Rafael no importa, pero esto no debe ocurrir con programas del canal”, precisó.