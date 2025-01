Liga Peruana de Vóley: Partidos de la fecha 6 del torneo

La sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-2025 se llevará a cabo este fin de semana en el Polideportivo de Villa El Salvador.

La Liga Peruana de Vóley 2024/25 se encuentra más emocionante que nunca. Alianza Lima, que esta temporada busca el bicampeonato, continúa como único líder de la tabla de posiciones con puntaje perfecto, no obstante, no se pueden confiar, debido a que equipos como Universitario de Deportes, Regatas Lima y la Universidad San Martín le pisan los talones. Gracias al gran nivel mostrado por los equipos, cada fin de semana los hinchas acuden en masa al Polideportivo Villa El Salvador, formando así un marco espectacular.

¿Dónde ver la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2024?

La sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (Canal 2) y Movistar Deportes (3 y 703 HD). También se podrá seguir vía ONLINE por la página web y el canal de YouTube de Latina y por Movistar Play

Programación y horarios de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Sábado 18 de enero

12:30 p.m. | Atenea vs San Martín

3:15 p.m. | Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | Olva Latino vs Universitario

Domingo 19 de enero

12:30 p.m. | Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis

3:15 p.m. | Tupac Amaru vs Regatas Lima

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Circolo

Precios de entradas de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Los precios de las entradas para los partidos por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley están disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes: