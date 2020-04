Madre de Angie Jibaja niega relación entre su hija y anciano

Maggie Liza, mamá de la polémica modelo Angie Jibaja, hoy internada en una clínica, tras ser herida de bala por un hombre de 75 años, asegura que este sujeto no era pareja de su hija, pues a ella no le gusta los hombres mayores, indicó.

Con ello la progenitora trata de desmentir a la amiga de su hija, quien, en sus declaraciones a la policía, sostuvo que el septuagenario y Angie son novios.

Desde Chile, Maggie Liza, descartó que Angie mantuviera una relación sentimental con el empresario Ricardo Márquez Michieli, y pidió no la juzguen por lo ocurrido.

“Él le daba un cuarto, desde hace una semana estaba ahí, es que ya no teníamos dinero para alojarla en un hotel como estábamos haciéndolo para que continúe con su recuperación”, explicó Liza.

Asimismo, reveló que todo el mundo sabe que a la modelo no le gustan las personas mayores y que Ricardo muchas veces ha recibido a los pretendientes de Angie en su casa.

“Además, el ‘abuelo’ es casado. Su señora vivía en Alemania y hace poco regresó al Perú”, señaló la madre de Jibaja.

Por otro lado, lamentó no poder estar junto a su hija en estos momentos tan complicados. “Quiero estar con mi hija; sin embargo, no hay vuelos porque las fronteras están cerradas. Si alguien puede ayudarme se lo agradeceré. Mi corazón está destrozado”, dijo la mamá de la ex chica reality.

Finalmente, pidió que no criticaran, ni juzgaran a su hija pues nadie está libre de algo así.

ROGÓ PARA QUE NO LA MATARAN

Sin embargo, según cuenta Lady Mejía Cruz, amiga de la “chica de los tatuajes”, todo se inició luego de que Angie y su pareja fueran a su casa a buscarla en horas de la noche pese a la inmovilización social obligatoria.

Durante una pequeña reunión que hicieron y donde habían estado tomando licor a pedido de la pareja de la modelo, Lady asegura que la modelo comenzó a lanzar comentarios que habrían incomodado al agresor, quien en un arranque de celos sacó su arma y le disparó a Angie Jibaja.

“Angie se escondió abajo porque él le iba a disparar otra vez y ella le empezó a decir ‘te amo, te amo’, ‘quiero ver a mis hijitos’… le empezamos a rogar a ese desgraciado para que no nos mate”, contó entre lágrimas Mejía Cruz.

SERA INVESTIGADO

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, abrió investigación a Ricardo Vásquez Michelli, por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de la modelo Angie Jibaja.

En tanto, la fiscal provincial Janeth Roller Rodríguez, titular de la 4° Fiscalía abrió investigación contra el acusado por haber causado lesiones con arma de fuego a los policías César Espinoza Gómez y José Ruiz Marquina.

SIEMPRE ALREDEDOR DE ESCÁNDALOS

Cabe mencionar, que no es la primera vez que Angie se encuentra en el ojo de la tormenta. Recordemos que, en el 2006, Angie Jibaja fue acusada de haberle cortado el rostro a una mujer con un vaso en una discoteca. Por ello fue recluida en el penal de Santa Mónica.

Asimismo, los escándalos de Angie Jibaja también llegaron a Chile, cuando se peleó con su compañera del reality ‘Doble tentación’ la ecuatoriana, Ambar Montenegro, todo por un problema de celos.

Ahora último, Jibaja tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico, según sus familiares porque habría intentado atentar contra su vida, debido a una decepción amorosa. Meses después volvió a ser noticia, al ser agredida por un hombre identificado Miguel Aquije Chávez.