Melissa reaparece como conductora en “Mujeres al mando”

Aunque no confirmaron que Melissa Paredes formaría parte de la conducción de “Mujeres al mando”, la actriz se presentó en el programa y le robó pantalla a Giovanna Valcárcel y Thais Casalino. La actriz habló de cómo han cambiado varios aspectos de su vida y fue consultada por si se consideraba una mujer celosa a lo que respondió que sí, sin embargo señaló que antes no lo era.

DESPUÉS DE SU SONADA Y ESCANDALOSA SEPARACIÓN LA ACTRIZ HABLA AHORA DE SU RELACIÓN CON EL BAILARÍN

“Yo no era celosa, te cuento, pero ahora me he dado cuenta que sí soy celosa. Yo decía que no era celosa, cuando me preguntaban decía: ‘Todo bien’. Pero ahora sí soy celosa”, comentó sorprendiendo a Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino y dejando entrever que su anterior relación, quizás no le importaba lo suficiente.

“Con lo nuevo eres celosa, con lo antiguo no eras celosa”, respondió inmediatamente Valcárcel en referencia a Anthony Aranda, la nueva pareja de Paredes.

En otro momento del programa pusieron las declaraciones del señor Jorge Cuba, quien señaló sentir respeto por ella, pues es la madre de su nieta. La modelo aseguró que no prestó atención a las declaraciones pues estaba conversando con Giovanna, por lo que Thais tuvo que repetir lo dicho por su ex suegro.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo

En otro momento de su debut como conductora en Mujeres al mando, Melissa Paredes fue consultada sobre el nuevo romance de su exesposo, el ‘Gato’ Cuba, con la empresaria y mejor amiga de Natalie Vértiz, Ale Venturo.

“Sinceramente me parece una chica linda (…). ¿Quién soy yo para darles la bendición? ¡Que viva el amor!”, dijo la actriz.

“Qué churra eres mi amor”

Mientras tanto, en su cuenta de Instagram, Anthony Aranda publicó un vídeo donde sale grabando a Melissa Paredes conduciendo en el programa de Latina; asimismo, agregó un corto comentario: “¡Qué churra eres mi amor!”. Al lado dejó un corazón para evidenciar su amor por ella. Como se recuerda, la actriz reveló que lleva poco más de un mes con Anthony y se encuentra más feliz que nunca.

Una “separación escandalosa”

La colombiana fiel a su estilo y sin pelos en la lengua logró incomodar a Melissa Paredes al decirle directamente que su separación con Rodrigo Cuba fue “escandalosa”. Milena Zárate no tuvo reparos y se lo dijo en su cara.

“Yo creo que las cosas hay que tomarlas con calma, la separación de ustedes ha sido demasiado escandalosa”, dijo a lo que Melissa respondió lo siguiente: “Pero es lo que han visto ustedes (la parte polémica)”; sin embargo Milena continuó: “Es lo que se ha visto en televisión y creo que sí deberían llevar las cosas con calma”.