Paz de la Barra y Sofía comparten día de playa

El ex alcalde de La Molina y la ex conductora de televisión fueron captados juntos caminando por las playas del sur de Lima junto a su hijo. Todo indicaría que Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco habrían llegado a un buen acuerdo y no tendrían problemas en compartir momentos juntos.

Las imágenes fueron difundidas por el portal “Instarándula”, ahí se puede ver a la ex pareja sonriendo y conversando junto al menor mientras disfrutaban del atardecer. La rubia estaría disfrutando de las vacaciones de su hijo en Perú, pues como sabemos, ambos viven en México.

Esto evidencia que atrás habían quedado las denuncias y las acusaciones que hizo el político contra la conductora.

Recordemos que hace unos meses, la modelo Jamila Dahabreh señaló haber sido utilizada por Paz de la Barra, sin embargo, semanas después se lució con el padre del hijo de Sofía Franco nuevamente.