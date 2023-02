Yahaira le dio la contra a Sergio George y sigue con su cantante

La salsera había sorprendido a todos anunciando que se había alejado de Jaír Mendoza para priorizar su carrera musical, luego de que Sergio George se molestará por cómo se dio a conocer su romance. Ahora dio a conocer que su relación con Jaír Mendoza continúa.

SALSERA SE NIEGA A DAR MÁS DETALLES DE SU RELACIÓN CON JAIR MENDOZA

Yahaira Plasencia estuvo en el programa de regreso de “América hoy” y no pudo evitar ser consultada por su romance con el cantante. La “Reina del Totó” dio a conocer que su relación continúa.

“Aquí sí voy hablar… Para empezar, no tengo por qué esconderme de nadie, soy una mujer libre e independiente. No tengo hijos, no estoy casada. Creo que tanto Jair, como yo, somos personas libres de poder hacer lo que queramos”, comenzó diciendo.

Janet Barboza no se quedó tranquila con esta respuesta, ya que ambos son personajes públicos. Pese a ello, la intérprete de “Y le dije no” recalcó que este año no piensa hablar de su vida privada.

“Con todo el cariño y respeto que les tengo, en serio no voy a entrar en más detalles sobre mi vida privada. Este 2023 estoy tranquila y feliz, muy bien. Gracias por preocupación”, sentenció

Recordemos que fue Jaír Mendoza quien durante una entrevista con Magaly Medina, dio a conocer que Yahaira decidió priorizar su carrera antes de continuar su relación con él, al parecer la cantante habría cambiado de opinión y se estaría dando una oportunidad en el amor.