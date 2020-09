Restauración Nacional tras los pasos de Forsyth

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, reveló que existe un acercamiento con el partido Restauración Nacional, al remarcar que se trata de una opción interesante.

GEORGE FORSYTH ES TENTADO PARA SER CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL PERÚ

“Restauración Nacional me parece importante, para hacer política me parece importante pertenecer a un partido, yo no pertenezco a un partido. Entonces es una opción sumamente interesante, de la cual hablaremos en los próximos días“, dijo en canal N.

Forsyth refirió que lo han buscado de muchos partidos y señaló estar agradecido con el hecho de que lo inviten a “compartir un cambio”.

Por ahora, indicó, se encuentra concentrado en el tema de La Victoria, donde esta mañana participó de un operativo contra el comercio ambulatorio.

Consultado sobre quién lo invitó a integrarse a Restauración Nacional, sostuvo que hablará de ello en los próximos días.

La posibilidad, subrayó, es de participar en un partido, “lo que me parece importante para tener una estructura y una visión de lo que puedes hacer por el país”.

En otro momento, Forsyth agradeció a quienes han hecho algunas pintas con su nombre en las calles, señalándolo como candidato para las elecciones 2021. “Algo bueno debemos estar haciendo”, agregó.