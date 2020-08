Sean Penn se casa con su joven novia

El actor regresa a la fila de los casados. Así lo reveló la esposa del productor Mike Medavoy, Irina, quien felicitó a la pareja al publicar varias fotografías de ellos juntos en su ceremonia matrimonial. Por su parte los medios ‘Hollywood Reporter’ y ‘Daily Mail’ confirmaron la boda de Sean Penn y Leila George.

LA EX PAREJA DE MADONNA SE CASÓ LUEGO DE 4 AÑOS DE RELACIÓN

“Estamos muy felices de que @leilageorge #seanpenn se casen. Te amamos. Gracias por ser como un hijo para Mike, estamos en la luna de que hayas encontrado tu alma gemela, el amor verdadero cambia el mundo para mejor. Están destinados a estar juntos, que Dios bendiga a ambos y a la familia“, escribió Irina.

En la imagen publicada por la esposa de Mike Medavoy se podía ver la mano de Leila mostrando el anillo de boda.

El matrimonio recibió un mensaje de felicitación por parte del actor Josh Brolin, con quien Penn coprotagonizó la película “Milk”.

“Feliz boda tortolitos. Nuestros saludos a un hermoso matrimonio. Sean y Leila”, publicó en sus historias de Instagram.

Leila George y Penn llevan juntos desde 2016 pero no fue hasta principios de marzo de este año cuando comenzaron a dejarse ver juntos. En esta ocasión, el actor prefirió preservar su romance y no hacerlo público como ha sido habitual en él. Se dejaron ver juntos por primera vez en público en la alfombra roja del evento Meet Me in Australia en el zoológico de Los Ángeles en beneficio de las víctimas de los incendios forestales de Australia.

Como se recuerda, Sean Penn ha estado casado anteriormente con Madonna desde 1985 hasta 1989 y con Robin Wright desde 1996 hasta 2010. Con Wright tiene dos hijos, Dylan y Hopper.