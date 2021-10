Taxista salió ileso de un feroz ataque con 11 balazos

Cerca de la muerte estuvo el taxista David Quispe Lapa. Se encontraba en su auto gris BHT-660 cuando un desconocido desató una ráfaga de 11 disparos contra su unidad cerca de las 11:30 de la noche del lunes, en el Cercado de Lima. Afortunadamente, ningún proyectil lo hirió.

ASEGURA QUE NO TIENE PROBLEMAS Y SOSPECHA QUE SE TRATE DE UNA CONFUSIÓN POR PARTE DE LOS ATACANTES

El hombre estaba estacionado en el cruce de las avenidas 28 de Julio con 3 de Febrero y miraba su celular antes de ingresar a su vivienda. De pronto aparece un sujeto, quien dispara desde varios metros. Su cómplice, quien estaba en una motocicleta, también iba a atacarlo, pero se le trabó el arma.

Desde el interior de su unidad solo atinó a agacharse un poco. Uno de los proyectiles impactó contra la cabecera de su asiento, el cual pudo matarlo. Los demás causaron orificios en su medio de transporte, el cual terminó con las lunas reventadas por el feroz ataque.

Según el afectado, no tiene problemas con ninguna persona y sospecha que pensaron que era otra persona. “Se han confundido conmigo, me han disparado y de milagro me he salvado la vida porque todos los disparos han pasado por acá, no me ha caído ninguno”, comentó.

Quispe Lapa solo pide garantías para él y para su familia debido a que teme que los pistoleros regresen para hacerle daño. Además, los vecinos de la zona reclamaron por más seguridad, pues los robos son constantes y aseguran que no acude la Policía ni el Serenazgo.