Carabayllo: Sicarios asesinan a vigilante del mercado Valle Chillón

COMERCIANTES DENUNCIAN EXTORSIONES Y QUE NO ES EL PRIMER ATAQUE

Julio Roberto Sánchez Salvador (45) fue asesinado frente al mercado Valle Chillón, en Carabayllo. El vigilante había iniciado su turno apenas una hora antes, cuando dos sicarios en motocicleta lo atacaron a balazos a plena luz del día, ante comerciantes y vecinos que presenciaron el hecho.

Testigos indicaron que se escucharon al menos tres disparos, lo que provocó pánico en la zona. La ambulancia demoró y fueron sus compañeros quienes lo trasladaron al hospital Sergio Bernales, donde falleció por impactos en brazo, tórax y abdomen que le provocaron heridas mortales y graves hemorragias internas.

Familiares y comerciantes vinculan el crimen a extorsiones que afectan al mercado desde hace meses y recordaron que no es el primer ataque. La inseguridad se ha incrementado y las amenazas contra locatarios y dirigentes son constantes.

Comerciantes denunciaron balaceras previas y ataques para amedrentar. “Hubo amenazas directas, disparan en la puerta y al aire para asustar”, señaló uno de ellos bajo reserva. La PNP no descarta un vínculo con el cobro de cupos y busca frenar la violencia que golpea a los mercados de Carabayllo con hechos cada vez más frecuentes y peligrosos.