Herido vivirá con proyectil en la cabeza

Lucio Suárez Valle es uno de los valientes jóvenes que se sumó a las marchas llevadas a cabo en el Centro de Lima. Lamentablemente resultó herido por dos proyectiles, uno de estos se quedó alojado en una zona del cerebro a la que no pueden acceder y tendría que convivir con ello.

El jefe de Emergencia del Hospital Casimiro Ulloa, Luis Honorio, confirmó la situación del agraviado. “Llegó aquí con un proyectil de arma de fuego, uno lo tiene en la pared izquierda (del tórax), no ha penetrado, no ha lesionado el pulmón. El otro ha ingresado por la zona izquierda del cráneo, y se encuentra alojado en la parte derecha, en la base. Es una parte inaccesible y no es operable”, especificó.

Pese a su situación, Lucio se encuentra estable de salud, puede comer y caminar. Su hermano comentó que hasta el momento desconocen específicamente si el material es una bala o un perdigón.